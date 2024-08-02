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台灣虎航財報／上半年獲利較去年倍增 EPS 3.42元
台灣虎航-創（6757）2日董事會通過113年第2季財務報告，今年上半年營收82.14億元，年增50.1%，稅後淨利15.34億元，年增100.6%，EPS 3.42元，較去年同期的1.87元大增。
台灣虎航表示，前二季營業攀歷史新高。受惠疫後客運班次恢復及新航點布局，113年前二季營收達82.14億元、年增50.1%，營業盈餘21.08億元、年增94.7%，營業毛利率 (營業毛利÷營業收入)及營業淨利率(營業淨利÷營業收入)分別高達32%、26%，雖營業外受新台幣貶值影響損失，稅前淨利仍達19.3億元，稅後淨利為15.34億，純益率19%，EPS 3.42元，皆與營收同創同期累計歷史新高。每股淨值為12.85元。
展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班， 7月至8月暑假期間開設台中飛航東京、名古屋及釜山航線，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。
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