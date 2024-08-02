華新財報／第2季獲利22.47億元、年增120% EPS 0.55元

華新（1605）2日公布第2季財報，受益毛利率提升，單季交出22.47億元稅後純益，季增158%、年增120%，每股純益為0.55元。展望前景，總經理潘文虎指出，電線電纜事業下半年會比上半年佳；至於不鏽鋼和資源事業因江蘇德龍破產，預估第3季成本較第2季高，毛利率恐將會低於第2季。

華新今日所舉行的法說會，依第2季各事業營收比重來看，不鏽鋼占比51%，資源事業20%，電線電纜26%；其中不鏽鋼占比較上季57%低，其餘兩事業較上季17%及23% 明顯成長。

而第2季營收為483.14億元，季增19%，年減2.3%，毛利率為8.6%，高於第1季的6.6%和去年同期的7.2%，挹注稅後純益達22.47億元，季增158%，年增120%，每股純益0.55元；累計今年上半年稅後純益31.17億元，比去年同期略增0.04%，每股純益達0.77元。

展望第3季，總經理潘文虎指出，不鏽鋼事業方面，第3季受歐美暑休影響，屬於傳統需求淡季，而台灣台南鹽水廠受水災影響，預期要1至2周時間設備檢修，對出貨將遞延；至於大陸不鏽鋼市場，也因終端需求仍顯疲弱，加上江蘇德龍申請破產，以致整體供給降低，第3季展望尚不明朗。

資源事業部分，第3季初英國倫敦LME鎳價格表現趨弱，鎳礦供應受極端氣候雨季提早影響成本上漲，加上江蘇德龍申請破產及澳洲鎳礦商關廠，市場供需還需要重新整合，展望仍待觀察。

至於電線電纜事業仍受惠台電強韌電網計畫持續加大力道，建築及工業建廠需求持續增加，他認為電纜市場整體展望下半年營運可望較上半年好。

潘文虎並說，因江蘇德龍破產將限制鎳生鐵的供給，加上印尼政府對鎳礦管制緊縮，在市場供給有限下，恐推升價格上漲，同時江蘇德龍7月也宣布歐洲產線停產，預期該公司第3季成本恐將比第2季高，單季毛利率可能會低於第2季。

另華新董事會昨日通過參與華邦電現金增資。華新指出，目前持有華邦股份約21.99%，基於AI人工智慧帶來的半導體產業發展前景，及配合公司長期投資規劃，將以每股21元，總認購金額不超過30億元參與華邦現金增資。