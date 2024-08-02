快訊

奧運游泳／蝶腳動作出問題 韓安齊女子200混遭判失格

奧運桌球／打下林昀儒17歲法國新星 4強賽遭樊振東完全輾壓

奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

聚陽營收／7月30.63億元、創同期次高 第3季可望月月高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）2日公告7月營收30.63億元，年增3.28%、月增11.5%，創下同期次高表現，累計前七月營收193.66億元，年增7.44%。聚陽表示，第3季開始進入成衣旺季，因此營收較上月明顯成長，不過，受到船期、颱風影響，部分訂單出現遞延，此得月營收表現被壓抑。

聚陽表示，第3季進入成衣旺季，營收可望月月高，單季營收突破百億目標不變，將創歷史新高。除了產能全開，目前全面加班以因應旺季訂單出貨需求，同時，持續尋求協力廠商、委外代工，包括越南、印尼、柬埔寨的代工廠，都有接觸。在自有產能方面，印尼、越南廠也持續擴增產線，至於中南美洲的薩爾瓦多新廠預計最快10月投產，初期會以服務美國客人為主，並採用當地供應鏈，目前還在機器設備陸續進駐階段，接下來會開始招募人力。

聚陽表示，目前最困擾的還是塞港以及船費飆高等問題，幾乎每個月都有遞延出貨的訂單，且運輸成本持續墊高，7月底亞洲到美國港口平均船運運費已達1萬美元，較紅海問題發生前，船運已飆高四倍，從4月後就是一路向上攀升。

展望後市，聚陽表示，第3季客戶已逐漸出現回補庫存的訊號，整體客戶需求放大，其中，又以美系客戶訂單增長明顯，主要以流行盤拉貨動能較強，至於第4季雖是傳統淡季，但可望淡季不淡，尤其受惠於運動盤回溫，產品組合有機會優於第3季，整體下半年營收年增朝雙位數目標邁進。

營收 聚陽

延伸閱讀

外籍漁工海上重病死亡 監委申請調查醫療權責

貨櫃股抗跌 萬海、陽明盤中仍上揚

虐死1歲男童...「拿紅蔥頭刮痧還想驅邪」 印尼保母不認罪上訴仍判12年

奧運羽球／男雙4強戰 「麟洋配」邀台僑進場應援

相關新聞

機器人不怕黑色星期五股災 穎漢、羅昇、大拓齊飆漲停

台股2日重挫，盤面上各類股齊挫，大盤指數一度重挫千點，機器人股則是不畏黑色星期五股災，穎漢（4562）、羅昇（8374）...

貨櫃股抗跌 萬海、陽明盤中仍上揚

台股反彈一天後，2日反轉重挫，盤中一度重挫逾800點，但貨櫃股相對抗跌，萬海（2615）盤中漲幅逾1%，陽明海運（260...

鑽石投資董座 楊泮池接任

鑽石投資昨（1）日發布重大訊息，原董事長路孔明卸任，董事會通過中研院院士、生策會副會長楊泮池接任。楊泮池曾任台灣大學校長...

台航上半年EPS 1.39元 華夏0.11元

台航董事會昨（1）日通過上半年財報營收21.53億元，年增9.55%；稅後純益5.8億元，年增87.7%，每股純益1.3...

雲豹能源6月EPS 1.47元

雲豹能源（6869）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（1）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益1.83億元，年減41%...

大豐電第2季每股純益0.85元 衝刺光纖

有線電視暨寬頻業者大豐電（6184）昨（1）日公布第2季稅後純益1.25億元，與首季持平，每股純益0.85元；上半年稅後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。