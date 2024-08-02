聚陽營收／7月30.63億元、創同期次高 第3季可望月月高

聚陽（1477）2日公告7月營收30.63億元，年增3.28%、月增11.5%，創下同期次高表現，累計前七月營收193.66億元，年增7.44%。聚陽表示，第3季開始進入成衣旺季，因此營收較上月明顯成長，不過，受到船期、颱風影響，部分訂單出現遞延，此得月營收表現被壓抑。

聚陽表示，第3季進入成衣旺季，營收可望月月高，單季營收突破百億目標不變，將創歷史新高。除了產能全開，目前全面加班以因應旺季訂單出貨需求，同時，持續尋求協力廠商、委外代工，包括越南、印尼、柬埔寨的代工廠，都有接觸。在自有產能方面，印尼、越南廠也持續擴增產線，至於中南美洲的薩爾瓦多新廠預計最快10月投產，初期會以服務美國客人為主，並採用當地供應鏈，目前還在機器設備陸續進駐階段，接下來會開始招募人力。

聚陽表示，目前最困擾的還是塞港以及船費飆高等問題，幾乎每個月都有遞延出貨的訂單，且運輸成本持續墊高，7月底亞洲到美國港口平均船運運費已達1萬美元，較紅海問題發生前，船運已飆高四倍，從4月後就是一路向上攀升。

展望後市，聚陽表示，第3季客戶已逐漸出現回補庫存的訊號，整體客戶需求放大，其中，又以美系客戶訂單增長明顯，主要以流行盤拉貨動能較強，至於第4季雖是傳統淡季，但可望淡季不淡，尤其受惠於運動盤回溫，產品組合有機會優於第3季，整體下半年營收年增朝雙位數目標邁進。