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機器人不怕黑色星期五股災 穎漢、羅昇、大拓齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
穎漢董事長胡炳南。聯合報系資料照
穎漢董事長胡炳南。聯合報系資料照

台股2日重挫，盤面上各類股齊挫，大盤指數一度重挫千點，機器人股則是不畏黑色星期五股災，穎漢（4562）、羅昇（8374）、大拓-KY（8455）等都飆上漲停，昆盈（2365）、聰泰（5474）、台灣精銳（4583）、聯策（6658）、百達-KY（2236）等也是逆勢上漲。

美股周四收黑，道瓊工業指數下跌494.82點或1.21%，收40,347.97點；標普500指數下跌75.62點或1.37%，收5,446.68點；那斯達克指數下跌405.26點或2.30%，收17,194.14點；費城半導體指數重挫7.14%。

台積電（2330）ADR周四大跌4.6%，收在158.18美元，較台北交易溢價縮小至7.97%；台股2日以22,141.2點開出，下跌500.9點，一開盤再度跌破季線，盤中一度下滑至21,641.29點，下跌1,000.81點，台積電以918元開低失守季線，一度下滑至905元，重跌55元。

盤面上各類股齊挫，不過，機器人股則是逆勢上漲，穎漢以58.9元開低後翻紅，且衝上漲停66.5元鎖死，市價及漲停排隊買單逾1.2萬張；穎漢以管件成形設備起家，並跨入全自動整廠設備領域，手臂多工AI智能自動化產線是穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到AI智慧製造。

羅昇以111元平盤開出，盤中衝上122元漲停鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,000張；羅昇積極推展機器人與AI智動化布局，帶動營運前景看俏，累計上半年合併營收14.69億元、年減7.9%，年減幅持續收斂中，法人預估，下半年有機會回到成長軌道。

羅昇為佳世達（2352）集團旗下企業，主要業務為變頻器／自動化驅動控制系統、自動化傳動系統控制器及監控系統的通路貿易，並攜手工業電腦大廠友通（2397）強化布局AI智動化領域，業務前景持續受到市場矚目。

大拓-KY也是強漲的機器人概念股，早盤以35元開低後翻紅，盤中衝上漲停38.9元鎖死。

機器人 漲停

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