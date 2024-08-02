貨櫃股抗跌 萬海、陽明盤中仍上揚

台股反彈一天後，2日反轉重挫，盤中一度重挫逾800點，但貨櫃股相對抗跌，萬海（2615）盤中漲幅逾1%，陽明海運（2609）小漲，長榮（2603）也僅小幅下跌。展望下半年，業內人士說，貨櫃三雄下半年營運「很好，沒有懸念」。

哈瑪斯領導人哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，以哈恐難和談，中東緊張局勢驟然升級，紅海面臨全面封鎖危機。

國內貨櫃三雄貨櫃輪業者指出，船公司仍持續繞行以維持航行安全，在無法確保船舶及船員安全的情況下，不會考慮重返紅海。

先前運價連三跌，指標航商指出，因美國大選前貿易戰、科技戰疑慮升溫，導致貨量未明顯提升。另外，多家航商對美西航線加開了多條加班線，致供需緊張暫時緩解。不過現在以哈緊局勢再升溫，後續恐續牽動運價，將密切觀察。

同時，全球航運領頭羊馬士基（Maersk）1日再度調高全年財測，預期紅海危機造成的供應鏈受阻情形將持續到今年底，但該公司也表示，第4季展望充滿不確定性。

國內業內人士也說，貨櫃三雄下半年營運「很好，沒有懸念」，但是不是會「非常好」則還要觀察。

萬海今開低，但盤中一度拉升至83.2元，盤中上漲逾1%，站上季線；陽明則在平盤附近震盪，長榮小跌，但守住月線。