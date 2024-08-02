台航上半年EPS 1.39元 華夏0.11元
台航（2617）董事會昨（1）日通過上半年財報營收21.53億元，年增9.55%；稅後純益5.8億元，年增87.7%，每股純益1.39元。
其中今年第2季營收11.26億元，年增9.32%，稅後純益2.42億元，年增44.91%，每股純益0.58元。今年上半年散裝市場在巴拿馬運河壅塞及紅海等事件壟罩，運價有撐，是台航上半年獲利大幅成長的重要因素。
去年台航在中油觀塘工業港案之拖船投入營運，毛利率提升，2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，加上歐盟今、明年開始課徵碳稅後，往後將逐年提高稅率，將促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。
華夏昨（1）日公布第2季財報，單季擺脫營運虧損，每股純益達0.16元；累計今年上半年稅後純益0.63億元，每股純益0.11元。
法人指出，大陸PVC市場近月來逢低補貨，但近期有五家企業檢修，且先前檢修多數延續，預計行業開工產量仍有下行，庫存壓力不大；印度標準局針對PVC認證和反傾銷稅政策，將影響大陸出口到印度數量，帶動印度PVC價格有機會成長。
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