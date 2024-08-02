鑽石投資董座 楊泮池接任

鑽石投資（6901）昨（1）日發布重大訊息，原董事長路孔明卸任，董事會通過中研院院士、生策會副會長楊泮池接任。楊泮池曾任台灣大學校長，此次出任鑽石投資董座，是台大校長卸任後擔任企業負責人的首例。

楊泮池昨天表示，願意在專業領域上給予國內生醫產業支持，因此同意擔任鑽石投資董事長，盼各界予以支持。楊泮池和鑽石投資也有淵源，早期他領導的研發團隊，與鑽石投資關係企業合一生技合作研發可有效抑制SARS-CoV-2病毒複製的核酸新藥siRNA（SNS812）。

楊泮池近年來以生策會副會長身分積極鼓吹國內生醫產業發展，尤其在精準健康、智慧醫療領域，促成許多科技大廠願意投入生醫產業的開發。

楊泮池協助業界，有利逐步在國內形成風氣。