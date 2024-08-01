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台航財報／上半年獲利年增逾八成 EPS 1.39元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台航（2617）董事會通過上半年財報，第2季營收11.26億元，年增9.32%，稅後淨利2.42億元，年增44.91%，每股稅後純益0.58元，則較去年同期的0.40元增加。

台航上半年營收21.53億元，年成長9.55%，受惠來自中油觀塘工業港案的拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、5月新增1艘散裝輪，以及散裝運價較去年同期增加，上半年稅後淨利5.8億元，年增約2.7億元，年增幅度高達87.7%，每股獲利1.39元，較去年同期的0.74元大增。

今年上半年整體散裝市場在巴拿馬運河擁塞及紅海等事件壟罩，運價有撐，是台航上半年獲利大幅成長的重要因素。

去年在中油觀塘工業港案之拖船投入營運下，台航的毛利率提昇，2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，再加上歐盟自今、明年開始課徵碳稅（EU ETS及FuelEU Maritime）後，往後將逐年提高稅率，屆時將促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

台航現有船舶數為20艘，平均船齡約為6年，2024年尚有3艘新造船交付，屆時船舶數增為23艘，平均船齡降為約5.4年，船隊年輕化將是日後本公司最大的競爭優勢。目前現成船受新造船價格較高、市場運價淡季不淡等因素影響，造成買賣市場熱絡，船價維持在過去十年來的新高水位，目前除按原定汰舊換新計畫於第3季汰售1艘船齡17年船舶外，近期二手散裝船船價創10年來新高，董事會已通過於第3季處分2艘6萬載重噸老舊及高價船舶。

營收 造船

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