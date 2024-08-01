台航上半年每股賺1.39元 看好下半年散裝運價

台航上半年每股盈餘（EPS）為1.39元，展望後續，台航表示，9月開始北美穀物出口、西非鋁礬土出口續旺，再加上紅海危機今年應無法解決，船舶仍須繞道抵消運力下，估下半年運價會較去年同期佳。

台航公布最新財報，上半年營收約新台幣21.53億元，較去年成長9.55%，營業毛利約8.81億元，年成長24.69%，主要成長動能來自中油觀塘工業港案的拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、5月新增1艘散裝輪，以及散裝運價較去年同期增加所致。

台航上半年稅後淨利約5.8億元，較去年同期增加約2.7億元，每股盈餘（EPS）為1.39元。

台航表示，上半年整體散裝市場在巴拿馬運河雍塞及紅海等事件壟罩下，運價得以獲得有效支撐，再者，中國身為全球乾散貨最大進口國，上半年鋼鐵業雖受房地產影響產量僅較去年同期些微下滑1%，但鋼材出口卻較去年同期成長20%，導致中國對鐵礦砂進口需求強勁，再加上長水路的西非鋁礬土、海運煤炭及南美穀物進口也增加等因素支撐下，散裝上半年整體運價表現較去年同期為佳。

展望後續營運，台航表示，雖然7、8月散裝市況有些轉淡，預計9月開始在北美穀物出口、西非鋁礬土延續上半年的出口旺盛下，再加上紅海危機今年應無法解決，船舶仍需繞道好望角抵消運力下，預估下半年運價應仍會較去年同期為佳。

台航也說明，環保法規陸續上路將促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制日趨嚴格，台航指出，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初已再訂2艘4萬載重噸散裝新船，預計後年投入營運。

台航進一步說明，7月已有1艘4萬噸散裝船順利交船，8、9月將另有4萬噸及6萬噸各1艘散裝新船加入營運，看好散裝本業營收及獲利應能持續成長。

另外，台航指出，近期二手散裝船船價創10年來新高，台航董事會已通過於第3季處分2艘6萬載重噸老舊及高價船舶。