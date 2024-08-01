中鋼構上半年每股純益1.28元 接單旺

鋼市低潮，中鋼構（2013）相對走旺，昨（1）日發布半年報，累計前六月營業收入93.6億元，營業毛利4.9億元，稅後純益2.5億元，上半年每股純益1.28元，接單量已經進到明年上半年。

中鋼構上半年期末總資產150億元，期末總負債98億元，期末歸屬於母公司業主權益51億元。昨天中鋼構公告，今年第2季稅後純益1.4億元、年增約15%，單季EPS 0.69元；上半年稅後純益2.5億元、年增約19%。

中鋼構表示，台商回流大型投資案持續登場，加上科技業擴廠以及國內基礎建設助陣，目前手上訂單爆發，未來15個月產能滿溢，產銷前景維持高檔可持續到明年第3季，中長期展望樂觀。

隨著市況維穩熱絡，未來接單繼續採穩健、審慎原則，滿足國內外高科技廠、大型開發案及品牌客戶等需求，同時持續提高自製比例，進一步降低成本創造利潤。

法人指出，根據商情顯示，中鋼構目前在手訂單量約23.5萬公噸，其中大樓占比約70%，其餘30%則分布在廠房及其他鋼架，訂單能見度相當高，具體建案包括台北雙子星、高雄富邦凹子底開發案、京華城、茂德新北第二行政中心大樓、東森電視總部大樓、KUMA TOWER等大型商辦大樓皆陸續發包，凸顯商辦大樓工程案的占比提高，後續接單策略仍以符合鋼構市場行情，及穩定獲利為接單首要。