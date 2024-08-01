中鴻第2季每股淨損-0.18元 五季最低

中鴻（2014）昨（1）日公告，今年第2季稅後虧損2.6億元，為近五季最低潮，與去年同期稅後純損2.1億元相比、年減23%，單季每股淨損0.18元；累計今年前六月稅後虧損2億元，每股淨損0.14元。

另一方面，越南和發高爐廠昨天開出新價，熱軋每公噸約下跌30美元，至CFR 522美元至524美元，鋼價跌深觸底，鋼市前景有機會在第4季回溫，後市審慎測動能。

中鴻上半年期末總資產324億元，期末總負債170億元，期末歸屬於母公司業主權益153億元。

上市鋼廠主管表示，目前各類鋼種行情，以普通熱軋以及再軋延的熱軋(RRQ)價格較弱，但其他種類行情依舊有基本支撐，加上第3季原本就是淡季，鋼價底部浮現。

昨天大陸鐵礦期貨價格大漲2.4%，另熱軋、冷軋、鋼筋等各類鋼種都上漲，大陸鋼價跌深反彈，撐盤力道更強。

上市鋼廠主管指出，中鋼、中鴻8月盤持平但推多元配套給下游彌補，需要注意近期低價進口料大量到港，流通市場價格波動較大，但是在大陸鋼鐵行情昨天反彈後，期待能新局面產生。

進口報價部分，南韓現代、浦項熱軋報盤CFR 570至590美元的貨量近期到高雄港，現代最新交易價格在CFR 550～555美元，大陸安豐料報價已經破CFR 500美元，吸引單軋廠持續下單，力求努力降低成本。