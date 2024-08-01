快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

大豐電第2季每股純益0.85元 衝刺光纖

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視暨寬頻業者大豐電（6184）昨（1）日公布第2季稅後純益1.25億元，與首季持平，每股純益0.85元；上半年稅後純益2.5億元，年減11%，每股純益1.69元。

展望後市，大豐電董事長張銘志表示，光纖寬頻網路是進入AI時代無法取代必要條件，大豐電積極布局光纖寬頻，持續推進網路建設，明年第1季將達到全經營區100%光纖到府，成為業界唯一。

大豐電指出，旗下寬頻用戶上半年較去年同期淨增9,560戶，增幅6.1%；寬頻收入來到3.9億元，較去年同期大幅度增長18.1%，占合併營收36.9%。

張銘志表示，產業布局AI趨勢持續，造就多方AI平台及生成式AI應用光速級成長，置身這波科技洪流之中，對寬頻業者直接的影響就是加速寬頻網路的擴容、頻寬需求的快速成長，及光纖寬頻網路傳輸穩定度的提升。

光纖寬頻網路就是進入AI時代無法取代的必要條件。

AI 光纖 布局

延伸閱讀

中嘉強打超高速商用寬頻

「重砲王」回來了 中嘉副董賴弦五：盼中華電信迎頭趕上

中磊、詠業30日法說 網通風向球

AI休息 光纖接棒

相關新聞

鑽石投資董座 楊泮池接任

鑽石投資昨（1）日發布重大訊息，原董事長路孔明卸任，董事會通過中研院院士、生策會副會長楊泮池接任。楊泮池曾任台灣大學校長...

台航上半年EPS 1.39元 華夏0.11元

台航董事會昨（1）日通過上半年財報營收21.53億元，年增9.55%；稅後純益5.8億元，年增87.7%，每股純益1.3...

雲豹能源6月EPS 1.47元

雲豹能源（6869）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（1）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益1.83億元，年減41%...

大豐電第2季每股純益0.85元 衝刺光纖

有線電視暨寬頻業者大豐電（6184）昨（1）日公布第2季稅後純益1.25億元，與首季持平，每股純益0.85元；上半年稅後...

中鴻第2季每股淨損-0.18元 五季最低

中鴻（2014）昨（1）日公告，今年第2季稅後虧損2.6億元，為近五季最低潮，與去年同期稅後純損2.1億元相比、年減23...

中鋼構上半年每股純益1.28元 接單旺

鋼市低潮，中鋼構（2013）相對走旺，昨（1）日發布半年報，累計前六月營業收入93.6億元，營業毛利4.9億元，稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。