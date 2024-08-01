大豐電第2季每股純益0.85元 衝刺光纖

有線電視暨寬頻業者大豐電（6184）昨（1）日公布第2季稅後純益1.25億元，與首季持平，每股純益0.85元；上半年稅後純益2.5億元，年減11%，每股純益1.69元。

展望後市，大豐電董事長張銘志表示，光纖寬頻網路是進入AI時代無法取代必要條件，大豐電積極布局光纖寬頻，持續推進網路建設，明年第1季將達到全經營區100%光纖到府，成為業界唯一。

大豐電指出，旗下寬頻用戶上半年較去年同期淨增9,560戶，增幅6.1%；寬頻收入來到3.9億元，較去年同期大幅度增長18.1%，占合併營收36.9%。

張銘志表示，產業布局AI趨勢持續，造就多方AI平台及生成式AI應用光速級成長，置身這波科技洪流之中，對寬頻業者直接的影響就是加速寬頻網路的擴容、頻寬需求的快速成長，及光纖寬頻網路傳輸穩定度的提升。

光纖寬頻網路就是進入AI時代無法取代的必要條件。