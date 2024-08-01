裕隆財報／上半年稅後純益20.8億元 EPS 1.99元
裕隆集團兩公司裕隆（2201）與裕融（9941）都在1日召開董事會。裕隆通過第2季財報，裕隆上半年營收436.48億元，稅後淨利20.81億元，EPS 1.99元。裕融上半年營收208.87億元，稅後淨利26.47億元。
裕隆公司表示，裕隆上半年合併營業收入436.48億元，較去年同期385.54億元，增加50.94億元，主要來自進口車銷售台數較去年同期增加及n7車型銷售致使整體營收成長。
合併營業利益41.17億元，較去年同期46.61億元，減少5.44億元，主要係因裕融企業本期增加提列預期信用減損損失以及受影響舊有貸款合約成本提高。合併本期淨利37.36億元，較去年同期44.65億元，減少7.29億元；稅後淨利20.81億元，較去年同期22.94億元，減少2.13億元；本期EPS 1.99元/股，較去年同期2.35元/股，減少0.36元/股；除營業淨利減少外，業外收益減少主要受去年同期有認列新安東京迴轉利益墊高比較基期影響所致。
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