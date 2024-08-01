快訊

Live／麟洋配默契十足 壓制泰國組合首局21:14拿下

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

裕隆財報／上半年稅後純益20.8億元 EPS 1.99元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆集團兩公司裕隆（2201）與裕融（9941）都在1日召開董事會。裕隆通過第2季財報，裕隆上半年營收436.48億元，稅後淨利20.81億元，EPS 1.99元。裕融上半年營收208.87億元，稅後淨利26.47億元。

裕隆公司表示，裕隆上半年合併營業收入436.48億元，較去年同期385.54億元，增加50.94億元，主要來自進口車銷售台數較去年同期增加及n7車型銷售致使整體營收成長。

合併營業利益41.17億元，較去年同期46.61億元，減少5.44億元，主要係因裕融企業本期增加提列預期信用減損損失以及受影響舊有貸款合約成本提高。合併本期淨利37.36億元，較去年同期44.65億元，減少7.29億元；稅後淨利20.81億元，較去年同期22.94億元，減少2.13億元；本期EPS 1.99元/股，較去年同期2.35元/股，減少0.36元/股；除營業淨利減少外，業外收益減少主要受去年同期有認列新安東京迴轉利益墊高比較基期影響所致。

營收 裕隆集團

延伸閱讀

聯發科上季EPS 16.19元 毛利率超標

致茂上半年EPS 5.61元 樂觀下半年

聯亞 上季EPS -0.33元

台積、聯發科 四檔放閃

相關新聞

自行車雙雄 外資升評了

國內自行車界領頭羊巨大，前兩年一度出現延票問題，令市場對於該行業心驚，惟隨著嚴控財務、庫存及產品去化，自行車業逐漸苦盡甘來。

大亞16日除權息 配息1.2元、配股0.5元

大亞（1609）1日公告，董事會決議訂定8月16日為除權息交易日，最後過戶日為8月19日，每股配發現金股利1.20元、股...

日圓升值！ 隱形眼鏡股利多 視陽、晶碩勁揚

日本宣布升息及削減購債後，帶動日圓強彈，今盤中來到近3個半月高點，國內隱形眼鏡股因承接日本客戶訂單，跟著受惠。法人表示，...

統一超上半年每股賺6.06元 本季可望再寫新猷

統一超昨（31）日公告上半年財報，上半年稅後純益63億元，年增17.2%，每股純益6.06元，稅後純益、每股純益都創同期...

新光金現增 洽特定人名單通過

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。知情人士指出，整個洽特定人過程經新光體系包括吳家、林家、洪家三大...

雲豹衝綠能 拿下新專案

太陽能系統商雲豹能源（6869）繼完成台南北門全台最大漁電共生場域，成為國內漁電共生指標案場後，昨（31）日宣布，從合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。