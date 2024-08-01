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衝刺寬頻服務 大豐電明年首季拚全區光纖到府

中央社／ 台北1日電

大豐電今天公布上半年營收新台幣10.5億元，交出歷年上半年營收最佳成績單，寬頻用戶達16.6萬戶，增幅為6.1%。大豐電表示，持續衝刺寬頻服務，預計明年第1季可達成經營區100%使用光纖到府（FTTH）。

有線電視與寬頻業者大豐電今天舉行董事會，公布今年上半年營收10.5億元，每股盈餘（EPS）為1.69元，年成長2.4%，交出歷年上半年營收最佳成績單。

大豐電透過新聞稿指出，寬頻用戶上半年較去年同期淨增加9560戶，達到16.6萬戶，增幅為6.1%，寬頻收入也較去年同期成長18.1%，達3.9億元，占合併營收約36.9%。

大豐電董事長張銘志表示，產業持續布局AI趨勢，對寬頻業者最直接的影響，就是加速寬頻網路的擴容、頻寬需求的快速成長，以及提升光纖寬頻網路傳輸穩定度。大豐在初期就已預見網路發展，選擇布建光纖到府（FTTH）的網路建置方式。

張銘志指出，截至今年7月底，纜線數據機（Cable Modem）寬頻用戶僅占寬頻總戶數約1.1%。預計明年第1季可達成經營區百分之百使用FTTH，為有線電視業者唯一全區FTTH光纖到府，就算是中華電信也未能做到。

為了因應逐年成長的寬頻用戶數量，大豐電表示，今年及明年初透過新的GPON啟用、網路核心骨幹及連外頻寬擴增等設備升級，以滿足用戶增量使用寬頻的需求。

AI 光纖 布局 有線電視 營收

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