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日圓升值！ 隱形眼鏡股利多 視陽、晶碩勁揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
隱形眼鏡示意圖。聯合報系資料照片
隱形眼鏡示意圖。聯合報系資料照片

日本宣布升息及削減購債後，帶動日圓強彈，今盤中來到近3個半月高點，國內隱形眼鏡股因承接日本客戶訂單，跟著受惠。法人表示，國內隱形眼鏡股主要客戶來自日本、中國，日圓升值有利日本客戶拉貨意願。同時，部分業者若對日本客戶以日圓計價，則對營收、毛利率來說，都會帶來正面效益。

看好隱形眼鏡股為日圓升值下的受惠股，買盤瞄準視陽（6782）、晶碩（6491）、望隼（4771）等眼球概念股，視陽盤中來到259元，漲幅5%，晶碩盤中來到443元，漲幅5.6%，望準來到253元，漲幅逾4%。市場主要看好，本波日圓反彈有望反轉長期走貶態勢，未來有機會降低國內隱形眼鏡代工業者對日本客戶的補貼力道。不過，法人也提醒，日幣升值若帶動台幣上漲，則美元營收部分可能出現匯損，匯率的影響是多面向的，後市還需觀察。

視陽表示，公司應收帳款逾20%以日圓計價，包含部分的日本代工客戶以及自有品牌，營收都採日幣計價，日圓升值對公司來說可以正面看待，尤其目前對日本客戶都還有匯率補貼，若日圓持續升值形成趨勢，有助未來的產品報價。

視陽第3季受惠上季新產能開出，可望帶動營收成長，加上旺季帶動市場需求增溫，第3季稼動率可望拉升至九成以上。尤其去年備比較多透片的庫存，但今年上半年已陸續消化，除了彩片產能可望滿載，透片稼動率也會提高。

晶碩表示，公司產品計價以美元為主，但也有部分是人民幣和日幣，若僅日幣升值，對公司營運會帶來正面影響，但也要留意美元兌台幣的走勢，若美金貶值，則較不利。

精華（1565）表示，日本矽水膠新產品原先客戶是預期去年下半年推出，但日圓走貶，使得產品上市計畫一再遞延，近期日圓回升，有助客戶推動新產品上市，同時廣告投放行銷預算也會加大，整體而言，日圓升值有利日本客戶拉貨意，將帶來正面影響。

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