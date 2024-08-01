新光金現增 洽特定人名單通過

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。知情人士指出，整個洽特定人過程經新光體系包括吳家、林家、洪家三大家族協調，最後達成共識，最終版特定人名單在上周五新光金控董事會通過。

新光金控現金增資規畫，倘若原股東或員工放棄認股部分，將授權董事長洽特定人認購，特定人認股繳款期間為八月一日至七日，必要時得延長，亦即周四就開放特定人認股繳款。

此次新光金辦現增，以新光金訂價來看，打七七折非常划算，因此不但過程順暢，屆時共計可完成對新壽增資一三八點六一億元，可為新壽ＲＢＣ加分百分之十三，新壽的ＲＢＣ隨即可達陣，金融圈人士指出，「新新併」大戲將登場，台新金應會正式出價，現在新光金股價已上漲，昨日以十點八五元作收，有助價格上取得共識。