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興富發微型商辦市政萬象廣場完銷 300億新案乘勝進場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
興富發微型商辦策略奏效，台中七期「市政萬象廣場」獲不少網紅直播主青睞。記者宋健生/攝影
興富發微型商辦策略奏效，台中七期「市政萬象廣場」獲不少網紅直播主青睞。記者宋健生/攝影

興富發建設（2542）將今年定為商辦元年，在台中市七期推出的首件微型商辦案「市政萬象廣場」，5月4日進場短短二個多月，商辦產品全數銷售一空。興富發乘勝追擊，將於8月在七期台灣大道、新光三越旁，再推出總銷約300億元「市政1號廣場」。

基地位於台中市文心路、市政路口黃金角地的「市政萬象廣場」，總銷逾90億元，全案規劃25至45坪小坪數商辦，訴求滿足年輕人創業需求，主打2,000萬就能入主台中七期商辦，在這波政府「打住不打商」的熱潮中，也吸引許多置產客目光。

據了解，「市政萬象廣場」共規劃256戶商辦及店面，目前商辦已全數銷售一空，全案只剩5戶店面。最新實價登錄已揭露246戶，最高成交單價來到80.47萬元；而店面目前單價約150萬元，每戶總價6,500萬至1億元。

在青創大潮帶動下，興富發主打「微型商辦」策略奏效，緊接著將在七期台灣大道旁，推出總銷約300億元的「市政1號廣場」，此案也是微型商辦產品，總戶數達900戶，坪數約25至45坪，每坪單價8字頭起跳。

興富發集團在台中市可說是「商辦一哥」，在台中陸續完工落成有「RICH 19」、「亞太雲端」、「TOP1」、「NTC」、「BHW」、「CBD」等6棟商辦大樓，除了店面以外，幾近完銷，未來還有4棟商辦規劃中。

興富發指出，最近成交的客戶當中，有父母親幫就讀大學軟體設計科系的孩子提早置產，等到孩子將來大學畢業，商辦剛好完工，就能把這裡當成創業基地。現在建築業面臨缺工缺料問題，許多預售中建案出現遞延交屋現象，父母親決定出手超前部署。

興富發微型商辦案「市政萬象廣場」進場二個月，商辦產品全數銷售一空。記者宋健生/攝影
興富發微型商辦案「市政萬象廣場」進場二個月，商辦產品全數銷售一空。記者宋健生/攝影

商辦 興富發

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