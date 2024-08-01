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統一超上半年每股賺6.06元 本季可望再寫新猷

經濟日報／ 記者嚴雅芳徐牧民/台北報導
統一超。聯合報系資料照
統一超。聯合報系資料照

統一超（2912）昨（31）日公告上半年財報，上半年稅後純益63億元，年增17.2%，每股純益6.06元，稅後純益、每股純益都創同期新高。展望下半年，統一超表示，進入第3季便利商店傳統旺季，營運可望再創新高里程碑。

統一超第2季財單季稅後純益33.56億元，年增31.45%，單季每股純益3.23元，若不計2017年第4季因處分上海星巴克單季EPS創下的21.55元紀錄，則今年第2季獲利額、EPS都創下歷史新高紀錄，表現相當亮眼。

統一超近六季營運 圖／經濟日報提供
統一超近六季營運 圖／經濟日報提供

在旗下轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（台灣星巴克）等均表現亮眼，有效挹注營收。

展店部分，台灣7-ELEVEN服務據點綿密，上半年展店淨增加159家、累計全台店數突破7,000家，單店營收穩健成長，並因應不同商圈需求導入特色服務，4月推出7-ELEVEN Fresh提供全新現做餐飲型態複合超級市場業態，打造多元特色，各地商圈持續區塊整合，滿足在地生活消費體驗。

統一超表示，台灣7-ELEVEN藉由創新、精業、整合三策略，積極透過「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機佈局」四大具體作法、滿足社會需求，鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長。

統一超紙車，台灣7-ELEVEN因應不同商圈需求導入特色服務、架構最適門店，包含掀起網紅經濟的IP聯名店展店突破百家，超前佈局未來零售深耕7家X-STORE科技實驗場域，並成功將部分智能科技複製於全台近2,000家門市提供自助結帳或智FUN機服務，特定門市導入充電樁、高效智慧回收機、太陽能光電等永續服務實踐綠色行動。

透過整合集團內外資源，台灣7-ELEVEN推出符合社區需求的店面，例如提供Mister Donut 多拿滋複合店、COLD STONE、21TO GO專櫃、Semeur聖娜複合店等多元產業複合服務。

成功 星巴克

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