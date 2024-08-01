興富發 將推台中七期新案

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

興富發建設（2542）將今年定為商辦元年，在台中市七期推出的首件微型商辦案「市政萬象廣場」5月進場受到好評。興富發乘勝追擊，將於8月於七期台灣大道、新光三越旁再推出總銷300億元「市政1號廣場」。

「市政萬象廣場」位於台中市文心路、市政路口黃金角地，總銷逾90億元，規劃25至45坪小坪數商辦，訴求滿足年輕人創業需求，主打2,000萬元就能入主台中七期商辦，吸引許多置產客目光。

據了解，「市政萬象廣場」共規劃256戶商辦及店面，目前全案剩五戶店面。最新實價登錄已揭露246戶，最高成交單價來到80.47萬元；而店面目前單價約150萬元，每戶總價6,500萬至1億元。

興富發主打「微型商辦」策略奏效，緊接著將在七期台灣大道旁推出總銷約300億元的「市政1號廣場」，也是微型商辦產品，總戶數達900戶，坪數約25至45坪，每坪單價8字頭起跳。

商辦 興富發

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