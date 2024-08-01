三地、清景麟 推高雄最大案

經濟日報／ 記者陳美玲林政鋒／高雄報導

台積電設廠效應之高雄房市商機，三地（1438）集團、清景麟地產聯手推出高雄史上最大開發案亞灣區總銷420億元「AI慕光城」；三地董事長鍾育霖說，此案雙方持股各約50%，預計2027、2028年完工。

三地集團旗下有三地開發掛牌上市建商；鍾育霖指出，該案將分兩期推出，規劃小坪數產品。

清景麟集團創辦人林聰麟指出，該案為兩年前雙方以43億元標下，原為金銀島購物中心，預計今年10月在928檔期、首期總銷200億元開賣，二期預期明年第2季登場，總銷初估220億元，全案是高雄史上規模最大、戶數最多的開發案。

林聰麟表示，30年前高雄房價是北市的一半，但30年後高雄最高房價僅6字頭，與北市相差甚多，低估多年的高雄房價將會直追。

台積電 房價

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