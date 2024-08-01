欣陸 上半年每股賺0.91元

欣陸投控（3703）昨（31）日公告半年報，在環工事業挹注下，推升今年上半年合併營收達148.45億元，營業淨利7.96億元，惟因去年不動產挹注營運基期較高，以致上半年稅後純益僅7.5億元、年減5.1%，每股純益為0.91元，略低於去年同期0.96元。

欣陸投控表示，上半年合併營收維持去年同期相對高水準，主是來自欣達環工的環境工程及水資源處理事業業務創下同期歷史新高，該事業營收成長達58.3%，抵銷今年不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額挹注較少的缺口，讓整體集團合併營收維持相對高水位。

而上半年營業毛利率約12.65%，較去年同期減少1.5個百分點，主要是今年不動產開發事業挹注較少，以致整體毛利率、獲利較去年同期下滑。總計今年上半年稅後純益7.5億元、年減5.1%，每股純益0.91元。欣陸投控昨天收35.45元、下跌0.15元。