欣陸 上半年每股賺0.91元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

欣陸投控（3703）昨（31）日公告半年報，在環工事業挹注下，推升今年上半年合併營收達148.45億元，營業淨利7.96億元，惟因去年不動產挹注營運基期較高，以致上半年稅後純益僅7.5億元、年減5.1%，每股純益為0.91元，略低於去年同期0.96元。

欣陸投控表示，上半年合併營收維持去年同期相對高水準，主是來自欣達環工的環境工程及水資源處理事業業務創下同期歷史新高，該事業營收成長達58.3%，抵銷今年不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額挹注較少的缺口，讓整體集團合併營收維持相對高水位。

而上半年營業毛利率約12.65%，較去年同期減少1.5個百分點，主要是今年不動產開發事業挹注較少，以致整體毛利率、獲利較去年同期下滑。總計今年上半年稅後純益7.5億元、年減5.1%，每股純益0.91元。欣陸投控昨天收35.45元、下跌0.15元。

毛利率 營收

延伸閱讀

聯電財報／第2季毛利率衝上35.2% 稅後純益季增三成、EPS 1.11元

113年度住宅補貼搭新青安 北市最高可貸1250萬元

群創南科四廠確定要賣了

涉勾結律師盜領獨居老人遺產 「中山勇警」羈押禁見

相關新聞

統一超上半年每股賺6.06元 本季可望再寫新猷

統一超昨（31）日公告上半年財報，上半年稅後純益63億元，年增17.2%，每股純益6.06元，稅後純益、每股純益都創同期...

新光金現增 洽特定人名單通過

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。知情人士指出，整個洽特定人過程經新光體系包括吳家、林家、洪家三大...

雲豹衝綠能 拿下新專案

太陽能系統商雲豹能源（6869）繼完成台南北門全台最大漁電共生場域，成為國內漁電共生指標案場後，昨（31）日宣布，從合作...

興富發 將推台中七期新案

興富發建設（2542）將今年定為商辦元年，在台中市七期推出的首件微型商辦案「市政萬象廣場」5月進場受到好評。興富發乘勝追...

三地、清景麟 推高雄最大案

搶台積電設廠效應之高雄房市商機，三地（1438）集團、清景麟地產聯手推出高雄史上最大開發案亞灣區總銷420億元「AI慕光...

欣陸 上半年每股賺0.91元

欣陸投控（3703）昨（31）日公告半年報，在環工事業挹注下，推升今年上半年合併營收達148.45億元，營業淨利7.96...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。