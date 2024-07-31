統一超財報／上半年獲利寫歷史新高 第3季旺季可期

統一超（2912）上半年繳出營運佳績，本期淨利73.88億元，年增16.19%，歸屬於母公司稅後純益63億元，年增17.23%，每股純益為6.06元，皆創下歷史新高。展望下半年，統一超表示，進入第3季便利商店傳統旺季，營運將呈現穩定、健康的成長態勢。

統一超31日公布第2季營收828.41億元、年增6.7%，歸屬於母公司稅後純益33.56億元，年增31.4%，每股純益為3.23元。在旗下轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一速達、星巴克等皆繳出亮眼表現，有效挹注營收。

統一超表示，台灣7-ELEVEN藉由創新、精業、整合三策略，積極透過「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機布局」四大具體作法、滿足社會需求，鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長。

展店部分，台灣7-ELEVEN上半年累計全台店數突破7,000家，展店淨增加159家，單店營收穩健成長，並因應不同商圈需求導入特色服務，4月推出7-ELEVEN Fresh提供全新現做餐飲型態複合超級市場業態，打造多元特色，各地商圈持續區塊整合，滿足在地生活消費體驗。

透過整合集團內外資源，台灣7-ELEVEN推出符合社區需求的店面，例如提供Mister Donut 多拿滋複合店、COLD STONE、21TO GO專櫃、Semeur聖娜複合店、OPEN! BAR、哈燒專櫃、甜點專櫃、嚴選素材鮮物專區、寵物生活專區、WATTS均一價專區與量販用品專區等多元產業複合服務。

CITY系列飲品也有不錯的表現，以深耕「多元品牌」、「跨界合作」、「設備升級」、「永續循環」四大作法滿足現做飲品消費需求，打造出多款億元商品，帶動相關類別業績穩健成長。

會員方面，台灣7-ELEVEN會員數達1,800萬名，因應OMO消費需求打造多元服務平台，提供網購、團購、外送、店取等豐富消費渠道，為門市、製造商、中小企業等創造多元銷售機會，透過多元作法持續提升會員黏著度、會員交易金額成長近1成，會員貢獻占比持續穩健成長超過5成。