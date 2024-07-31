長榮航賣舊機 獲利7.3億

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航（ 2618）昨（ 31）日公告出售三架A330-200型客機，交易金額11億元，處分利益7.3億元，將於第3季入帳。長榮航董事會之前就已經通過要出售舊飛機，昨天公告正式出售，處分利益為7.3億元。

此次出售的是A330-200機隊最後三架飛機。長榮航主要是汰舊換新的機隊考量，在2003年到2006年之間採購的A 330-200總計有11架飛機，昨日公告的三架處分完成後已全部出售，並由787-9、787 -10組成的機隊取代，隨著舊機處分完成，新機陸續到位，長榮機隊的效益將持續升高。

長榮航空於2003~2006年間共引進11架空中巴士A330-200，配置有24個桂冠艙及228個經濟艙，為台灣首創平躺式商務艙座椅及全機設有機上隨選互動式娛樂系統的飛機，機艙內採用新穎的流線型設計，商務艙設有61英吋的超長椅距，電動腰部氣墊及平躺式座椅，是長榮航空「桂冠艙」的源起；而經濟艙的每個座位皆設有衛星電話及6.5吋VGA個人螢幕，並設有機上隨選互動式娛樂系統（AVOD），與當時統一播放式的機上電影不同。

長榮航空A330-200航程達6,450海浬 (12,350公里)，較A330-300飛機油箱容量大，因此航程可多出約2千公里，無論是中、長程航線皆適用，用以執飛維也納、布里斯本及東京、大阪、首爾、香港 、澳門、曼谷及吉隆坡等航線。

在效益的考量，長榮航建構787-9與787-10機隊取代之前的A330-200機隊，目前787-10已有12架飛機交機，787-9則有四架飛機交機，787-10已訂五架飛機、九架787-9尚待交機。

航線 長榮航空

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