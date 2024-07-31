燁輝8月內銷價 開平盤

鋼市低迷，大陸鋼鐵社會庫存長達二個月的時間沒有降低，凸顯需求鈍化，燁輝（2023）昨（31）日開出8月新價內銷平盤，外銷每公噸跌10美元，市場持續盤整度小月，靜待景氣回溫。

燁聯執行副總陳維誠表示，全球總體經濟有正能量。IMF預估今年全球 GDP 成長達3.2%，歐洲央行已率先降息。目前各界預期美國聯準會Fed於9月降息機率逾 100%，直至年底約有2碼的降息空間，大陸央行同樣降息，金融機構中期貸款（MLF）利率從 2.5%下調至 2.3%，是自2020年4月來最大降幅，世界三大經濟體正步入降息循環，有利提高投資與消費增速；台灣外銷動能也逐步加溫。

鋼鐵供需方面，大陸今年前6月粗鋼產量達5.3億公噸，同比去年前6月減少1,000萬公噸，同時出檯減產計劃，力促今年粗鋼產量平控去年，以利市場供需平衡。