燁輝8月內銷價 開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市低迷，大陸鋼鐵社會庫存長達二個月的時間沒有降低，凸顯需求鈍化，燁輝（2023）昨（31）日開出8月新價內銷平盤，外銷每公噸跌10美元，市場持續盤整度小月，靜待景氣回溫。

燁聯執行副總陳維誠表示，全球總體經濟有正能量。IMF預估今年全球 GDP 成長達3.2%，歐洲央行已率先降息。目前各界預期美國聯準會Fed於9月降息機率逾 100%，直至年底約有2碼的降息空間，大陸央行同樣降息，金融機構中期貸款（MLF）利率從 2.5%下調至 2.3%，是自2020年4月來最大降幅，世界三大經濟體正步入降息循環，有利提高投資與消費增速；台灣外銷動能也逐步加溫。

鋼鐵供需方面，大陸今年前6月粗鋼產量達5.3億公噸，同比去年前6月減少1,000萬公噸，同時出檯減產計劃，力促今年粗鋼產量平控去年，以利市場供需平衡。

大陸央行 美國聯準會 降息

延伸閱讀

亞洲歐美鋼市逢淡季 燁輝8月內銷價開平盤

中共政治局會議指需求不足 分析：經濟政策將加強

日本升息0.25%、強推美國降息成定局！資金湧入美債ETF 專家首推3標的

9月降息？基金巨擘先鋒潑冷水「沒那麼快」 股市展望沒債市好

相關新聞

統一超上半年每股賺6.06元 本季可望再寫新猷

統一超昨（31）日公告上半年財報，上半年稅後純益63億元，年增17.2%，每股純益6.06元，稅後純益、每股純益都創同期...

新光金現增 洽特定人名單通過

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。知情人士指出，整個洽特定人過程經新光體系包括吳家、林家、洪家三大...

雲豹衝綠能 拿下新專案

太陽能系統商雲豹能源（6869）繼完成台南北門全台最大漁電共生場域，成為國內漁電共生指標案場後，昨（31）日宣布，從合作...

興富發 將推台中七期新案

興富發建設（2542）將今年定為商辦元年，在台中市七期推出的首件微型商辦案「市政萬象廣場」5月進場受到好評。興富發乘勝追...

三地、清景麟 推高雄最大案

搶台積電設廠效應之高雄房市商機，三地（1438）集團、清景麟地產聯手推出高雄史上最大開發案亞灣區總銷420億元「AI慕光...

欣陸 上半年每股賺0.91元

欣陸投控（3703）昨（31）日公告半年報，在環工事業挹注下，推升今年上半年合併營收達148.45億元，營業淨利7.96...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。