統一超財報／第2季EPS寫歷史次高 上半年EPS 6.06元

統一超（2912）31日公告上半年財報，上半年營收1,639.12億元，年增7.09%，稅後純益63億元，較去年同期增加17.23%，每股稅後盈餘為6.06元，包括營收、獲利、每股盈餘都創同期新高。統一超表示，台灣7-ELEVEN服務據點綿密，上半年積極以「門店質量並進」展店淨增加159家、累計全台店數突破7,000家，單店營收穩健成長。進入第3季是便利商店傳統旺季，可望再創新高里程碑。

統一超第2季財報出爐，季營收828.41億元，年增6.77%，單季稅後純益33.56億元，年增31.45%，單季每股純益3.23元，若不計2017年第4季因處分上海星巴克單季EPS創下的21.55元，單季EPS創下歷史新高，表現相當亮眼。

統一超表示，為迎接第3季並滿足社會需求，台灣7-ELEVEN7,000店的「首府門市」應運而生，未來將持續開發明星商品與創新便利服務，串聯OPENPOINT生態圈提供豐富銷售渠道，營運呈現穩定、健康的成長態勢。

統一超上半年財報亮眼，主要反應台灣7-ELEVEN藉由創新、精業、整合三策略，積極透過「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機佈局」四大作法、帶動業績表現，同時鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長，並積極結合集團活動，開創高雄櫻花季、LOVE MOM、新世代複合商場「Par K* Avenue」等節慶與創新店型，且深耕國道服務區經營商場，持續新增服務商場已達58座。

轉投資事業方面，包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(台灣星巴克)等均表現亮眼，亦有效挹注營收。

統一超表示，台灣7-ELEVEN因應不同商圈需求導入特色服務、架構最適門店，包含掀起網紅經濟的IP聯名店展店突破百家，超前布局未來零售深耕7家X-STORE科技實驗場域，並成功將部分智能科技複製於全台近2,000家門市提供自助結帳或智FUN機服務，特定門市導入充電樁、高效智慧回收機、太陽能光電等永續服務實踐綠色行動。

此外，台灣7-ELEVEN建構的OPENPOIN生態圈，會員數已達1,800萬名，並串聯愛金卡旗下icash Pay與icash2.0擴大跨通路支付服務，結合集團多元的品牌通路推動會員專屬活動，持續提升會員黏著度與交易金額，會員貢獻占比持續成長已超過五成。