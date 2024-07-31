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中砂：半導體先進製程鑽石碟出貨逐季揚 年銷增逾2成

中央社／ 台北31日電

中砂今天預估，半導體先進製程及記憶體用鑽石碟出貨將逐季增加，今年銷售預估年成長超過20%，中砂預估今年整體營收年成長5%至10%。

中砂下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年營運，中砂預估營收年成長5%至10%，毛利率落在32%至38%區間，營業利益率預估落在16%至22%。

在鑽石事業部，中砂指出，半導體先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟出貨，將逐季增加，今年銷售預估成長超過20%；第2季單月已有超過3萬5000顆產出，規劃今年底前，單月最大產能增加至5萬顆，因應2025年需求。

晶圓事業部，今年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片維持不變，全年產能持續滿載，中砂持續增加高階產品比重，以因應再生和測試晶圓平均單價較2023年下跌約5%內的影響。

在砂輪事業部，中砂指出，傳產機械工具機客戶需求持平，電子半導體相關增加，今年銷售預估成長7%至12%。

根據資料，中砂第2季鑽石碟應用在5奈米以下先進製程產品營收占比，從第1季的51.3%增加至53.3%。台灣最大單一客戶占鑽石碟營收比重54.63%。

中砂第2季合併營收新台幣17.3億元，季增8.5%，年增9.9%，其中砂輪事業部營收季減0.5%，鑽石事業部營收季增5%，晶圓事業部季增17.6%。

中砂第2季獲利2.53億元，較第1季2.56億元小幅季減，中砂指出，第2季新台幣貶值，外幣兌換與評價收益約2400萬元，季減4100萬元，單季每股稅後純益1.75元。累計上半年獲利5.1億元，年增27.6%，上半年每股基本純益3.52元。

今年上半年砂輪事業部占中砂營收比重約12%，鑽石事業部占比約32%，晶圓事業部占比約49%。

中砂 半導體 晶圓 營收

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