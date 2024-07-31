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統一股價飆新高（1216）上車來得及？達人提前分析季報揭3利多

聯合新聞網／ 玩股網
統一近期股價屢創新高。圖為統一集團董事長羅智先／聯合報系資料照
統一近期股價屢創新高。圖為統一集團董事長羅智先／聯合報系資料照

【文．玩股講客人】

統一目前呈現基本面、技術面、籌碼面、產業面、營運面、消息面、通膨面均強的態勢...

本次權值股又再次回到統一討論，其實在2024年開始之初，我一直是逆風在市場，甚至可以說獨自挑戰眾多機構及專家的觀點。

也就是大家認為統一該殺了，最好逢高出場，但我依舊認為公司基本面強，而且中國人口多還是必須吃東西呀，因此今年元月初、四月初都提前發表文章，領跑在財報公佈前，事後也確實證明觀點無誤，但這也不是我造神，因為文章內容談的細節都是你知我知獨眼龍也知，搞不好連蕭煌奇也看過認同了。

搭配發文時間點，目前正好進入統一創新高的趨勢波段，無論是大盤避險或者夏季行情，總之就是屢創新高，大盤好，他上漲；大盤差，他漲更兇。

第一季我發布「統一2023年EPS及2024年配息先幫你算了！為何2024年便宜價是75元？」，重點是集團獲利復甦，後疫情時代還是高通膨，在獲利堆疊之下，那麼本益比自然也會推升股價，而讓75元變成樓地板，後來還真的就變成樓地板價，而且現在都在八字頭，甚至還挑戰九字頭呢。

第二季接著發布「統一（1216）2024年獨家展望！未來7-11可能不再是集團獲利關鍵？」，提到7-11已經開始飽和，而中國營運還在衝刺中，如果接下來的營運規模放大，肯定會慢慢成為新的獲利金雞母，現在看一看也沒什麼大問題，一切如計畫進行中。

統一有三個因素值得期待？

再說到統一第三季及下半年展望，我認為接下來有三個因素：

一、集團資本優勢：最近統一還是陸續有新發展，包含旗下寵物食品「寶多福」與「Petlife」品牌參展，統一併購Yahoo!放大電商領域的經營，再加上全台灣物流中心陸續興建中，可以看到大財團就是搞大事業，每次出手都是滿滿的重拳，這屬於基本面營運的利多。

二、大型權值股：統一目前是加權指數第16大的權值股，所有市值型ETF都會買進統一，而高股息ETF看好低波動特質也買進不少，例如這幾年績效火熱的00713就把統一買成最大持股還超過10%以上，持有逼近十萬張的統一現股。

再者，當大盤屢創新高，統一身為權值股自然也會跟著通膨上漲，主力資金不可能錯過統一，這算是籌碼面的利多。

三、通膨就是實質獲利：接著就是通膨，食品公司每年都有通膨的推升，營收及獲利都能維持一定的成長軌跡。

根據主計總處最新公布的六月食品通膨率是4.16%，對比整體指數年增率是2%多，食品通膨哪有趨緩？甚至還維持在高檔，這個就是產業面的利多。

統一（1216）技術分析

來看看近期的統一技術面近況，從五月初的76元開始，確實就是漲漲漲，而且每每碰到季線就會有反彈，在5月31日更是一根紅K棒衝上80元大關，接著進入六月連季線都沒碰到，變成月線回測兩次，又持續往上走，近日甚至引領週線上彎，出現技術面非常漂亮的多頭排列。

其實這可能也是大盤震盪，因此避險資金衝入統一，畢竟電子股就是跟著美股上上下下，金融股又跟著大盤上上下下，其餘都是景氣循環股也是上上下下，所以統一變成大戶及外資的資金避風港也不意外。

因此出現大盤越殺越慘，而統一反而大漲，而且這幾天股價續創新高。

最後統整一下，統一目前呈現基本面、技術面、籌碼面、產業面、營運面、消息面、通膨面均強的態勢，氣勢非凡。

也難怪大盤無論好壞都無視，自己股價一直創高ru，這就是一種市場共識，而且也符合有錢人的資金避險配置需求，搞不好也提前預告接下來的半年報可能不錯？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：統一創高還能買嗎？提前季報解密三大利多...

1216統一 7-11 市值型 權值股 物流 通膨 電商 高股息

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