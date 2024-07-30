大亞、晟德新藥布局 報捷

大亞（1609）、晟德、中華開發共同投資、新藥發明大王張子文創辦的免疫功坊昨（30）日宣布，該公司發展治療肢端肥大症與神經內分泌腫瘤症狀的TE-8214，以及治療肥胖症（包括體重管理）、第二型糖尿病、以及脂肪肝的TE-8105，兩項產品已於5月獲得澳洲人體試驗倫理審委會核准執行一期臨床試驗。

免疫功坊表示，TE-8214於今年6月正式完成低劑量組八位受試者投藥，TE-8105也在7月完成低劑量組六位受試者投藥。兩個藥物截至目前為止，藥物耐受性良好且無任何明顯副作用，這些進展也顯示兩個產品在澳洲的臨床試驗已全面啟動。

免疫功坊指出，TE-8214和TE-8105有潛力為患者帶來全新的治療選擇，並期望達成更優異的療效與更少的副作用。免疫功坊透過特有的脂肪酸束技術，致力於開發創新的超長效型胜肽藥物，以滿足全球未達成的醫療需求，並期待這兩項新藥能早日上市，幫助更多患者。