共信進軍寵物癌症用藥

共信-KY（6617）昨（30）日宣布，旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」送出申請台灣藥證，正式宣告進軍寵物癌症用藥的藍海市場。依照正常申請審查期間來推估，共信-KY有機會在2025年上半年取得藥證， 搶攻寵物癌症用藥商機。

共信-KY指出，在高齡化、少子化、疫情衝擊下，很多人飼養貓、狗等寵物，根據台灣經濟研究院的統計指出，截至2022年，國內貓狗新飼養登記數量已達18萬隻，遠超過每年約10萬的新生兒人口。根據Global Market Insights的數據，2022全球寵物產業市值約2610億美元，並且預計到2027年將成長至3500億美元，年複合成長率6.1%；毛經濟將是台灣下個兆元產業。

寵物產業因此衍生許多服務，例如寵物保險、寵物美容、寵物醫療、寵物國旅、寵物臨終送行，甚至寵物溝通等職業。而共信-KY，鎖定伴侶動物疾病市場，針對犬類黑色素腫瘤部位注射治療，獲得初步臨床試驗成效，並於30日提交農業部，申請寵物抗癌用藥。