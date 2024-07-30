信義上半年 EPS 1.54元 營運向上

信義房屋（9940）昨（30）日公告上半年財報，受惠房市買氣交易熱絡，加上轉投資獲利增加，推升上半年稅後純益達11.37億元，較去年同期成長12.5%，每股純益達1.54元。

信義房屋表示，集團去年因有「信義嘉和」案交屋，帶動業績成長，今年則無新建案完工挹注，不過今年上半年受惠國內經濟表現不錯，整體台股上漲，加上新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策帶動購屋需求，上半年國內房市有不錯表現，集團仲介、代銷事業成長；營運部分，業外同步受惠轉投資獲利挹注，推升今年上半年集團營運有不錯表現。

信義房屋昨公告今年上半年合併營收達74.25億元，較去年同期78.07億元小幅減少4.9%，惟因成本管控得當、業外轉投資挹注，推升上半年稅後純益達11.37億元，較去年同期10.11億元成長12.5%，每股純益達1.54元、優於去年同期的1.37元。信義房屋昨收在33.2元、上漲0.2元。

展望未來營運，信義房屋指出，建設開發事業部分，總銷約28億元「信義嘉品」將在2025年完工貢獻，而總銷約28億元的「信義嘉學」已全數完銷，預計2028年完工入帳；位於中國大陸上海的「信義嘉庭」，目前銷售率約七成左右，在買方購屋信心度仍未全面恢復下，目標該案2025年完銷。

觀光旅遊事業方面，信義在2023年底取得五星級度假酒店開發計畫核准，預計2027年開幕；另一方面，環灘島已定位為「旅遊零碳島」，接下來將持續投入海洋及森林復育措施，以發展對環境衝擊最小之永續觀光旅遊。