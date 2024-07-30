零壹私募案 引進策略投資人大聯大控股

零壹（3029）30日公告董事會通過私募普通股定價及應募人，大聯大控股以每股認購價格為90元，認購私募普通股12,000仟股，私募總金額為10.8億元。私募完成後，加計其旗下子公司世友投資原本持有1,619仟股，大聯大控股直間接合併將持有零壹公司約8.17%股權。

零壹指出，藉由私募引進大聯大控股成為策略性股東，期待借重大聯大控股產業控股及投資專業與經驗，擘劃產控平台運營策略，短期藉由營運調整達到提升營運效率與擴張營運規模之目標，中長期則以成為資訊服務通路業的大聯大控股為遠景，結盟與扶植海內外智能及軟體應用服務業之新創，打造互利共贏的產業服務生態系，本次策略合作可望為雙方公司創造新的成長動能與合作綜效，並為產業及股東權益創造更高價值。

零壹表示，本次私募募集資金將用以充實營運資金、擴大投資結盟夥伴、強化財務結構，預計將達成強化公司競爭力並提升營運效能，對股東權益有正面助益。