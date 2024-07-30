避開第四根跌停 雲豹能源盤中打開

台股30日再度下跌，盤面上綠能環保類股最為疲弱，跌幅近3%，其中雲豹能源（6869）原本一度再度跌停至213.5元，但11:45湧入買單，跌停打開，盤中跌幅逾7%。

綠電三雄今全數下跌，以雲豹能源跌勢最重，森崴能源（6806）盤中跌幅近2%，泓德能源-創（6873）則一度翻紅，盤中下跌逾1%，是三雄中最為抗跌的個股。

雲豹能源自6/14起漲，由128元一路強漲，最高來到330元，波段漲幅達158%，翻了1.5倍，漲勢驚人，然而在7/22股價跳空漲停後隔天便連續四天跌停，跌幅達35%。

雲豹能源接連重挫，但融資仍勇敢進場，這兩天融資共增加626張，融資成本皆超過250元以上，今再度下挫，等同全數套牢。值得注意的是，持股400張以上大戶也在雲豹飆漲其中出脫股票，持股比例由近7成一路下滑至62%，散戶持股比例則在6月底增至近15%，這周仍有約14%。

雲豹能源今以223.5元開低，最低下跌至跌停板213.5元，但跌停打開，盤中跌幅逾7%。