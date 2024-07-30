新光金（2888）抽籤要參加嗎？ 專家：我是不太想按下申購鍵啦！

新光金開始進行上市增資，每個人能夠抽籤申購10張，以申購價8.3元，來看，抽籤一次要扣83000元+20元處理費+50元工本費=83070元。

申購日期於7/31截止，8/1扣款，8/2抽籤，8/5退款，8/12撥券。

如果以今天市價10.65元來看，價差每張2.35元，溢價約28％，一次抽個10張，可以賺23500元。

如果問我會不會想參加抽籤，以價差來看，好像是還不錯，溢價上也有空間，但是以公司和近期股市不太穩定的角度來看，我是不太想按下申購鍵啦！反正台股這麼多檔標的，也不差這一檔......

各位會想申購嗎？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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