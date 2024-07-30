長興上半年 EPS 1.14元 永光0.36元

化工股長興（1717）、永光昨（29）日公布上半年營運表現，長興上半年稅前盈餘為13.42億元，年增79.5%，每股稅前盈餘1.14元。永光上半年稅前盈餘1.98億元，年增178%，每股稅前盈餘0.36元。

長興6月單月稅前盈餘1.34億元，較去年同期微減6.14%，每股稅前盈餘0.11元；永光方面，6月單月稅前盈餘0.26億元，年增75.2%。

法人表示，長興目前仍著重於大陸市場，在中國大陸景氣放緩未明顯復甦之際，長興主要事業部門持續致力鞏固大陸地區市占，維持營運及獲利穩定，並布局海外市場，創造成長空間。

永光的部分，該公司旗下特化事業目前已見回溫，光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。至於光阻產品強調可繞式應用，廣泛使用在折疊手機的可捲式螢幕。色料事業將以優勢、環保產品搶攻大陸、土耳其等主要領頭廠商，力拚數量、品項成長空間。