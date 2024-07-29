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豐興新盤價 全面開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（29）日新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤。豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩定偏弱，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸357美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為347美元，澳洲鐵礦砂由每公噸104.4美元下跌至102.15美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周最新廢鋼、鋼筋、型鋼基價全面持平，靜待市場反應。

上市鋼廠主管說，颱風帶來強降雨造成南部重大水患，營建工地停擺，連帶鋼筋廠多日沒出貨，隨著存貨量提升，買家趁機砍價，目前南部鋼筋出廠價每公噸1.81萬元至1.82萬元，比豐興專案價便宜200至300元，但精明的買家看準颱風影響出貨，導致各鋼廠存貨水貨節節上升，因此大膽砍價，要求更便宜的售價，南部鋼廠普遍承壓。

上市鋼廠主管表示，南部水患嚴重，城市汪洋一片，公路交通全面受困，營建工地無法開工，只能等天晴，鋼筋廠連續數日連一支鋼筋都交不出去，但另一方煉鋼或軋鋼仍持續生產，存貨壓力確實大增。

美國 豐興

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