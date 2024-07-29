新光鋼上半年每股賺7.1元

鋼板裁剪通路大廠新光鋼（2031）昨（29）日自結第2季稅前盈餘14.6億元，以目前股本估算，每股稅前盈餘達4.54元；累計上半年稅前盈餘22.8億元，每股稅前盈餘7.1元，與去年同期相比大增2.5倍，表現亮眼。

新光鋼是國內最重要鋼鐵裁剪通路商，積極進取公共工程以及光電、風電相關領域，對於上季獲利豐厚，新光鋼董事長粟明德表示，除了轉投資有成，本業獲利也不錯，未來該公司會繼續進取，交出好成績。

新光鋼轉投資效益相當出色，認列了大筆的金融資產評價利益，國內前瞻計畫創造內需剛性經濟建設，經費規模持續擴編達6,000億元以上，看好內需帶來剛性需求，包括公共工程、營建、風電、太陽能等，今年鋼品出貨將較去年成長。

法人指出，國際鋼價受中國大陸過剩產能干擾，鋼市能見度雖然相對低落，但新光鋼產品主要應用在內需市場，當前許多訂單只是遞延，但剛性需求仍穩定，對今年整體鋼品出貨情況並不悲觀，重要的是新光鋼長期布局風電、太陽能等應用，旗下前端風電為國內水下基礎業者的供應商，坐擁綠色商機。

新光鋼目前鋼板剪裁相關營收占六成以上，再生能源相關則占比持續提高到二成，其它營收獲利來自工程服務、租賃業務等。此外新光鋼是世紀鋼股東，來自轉投資的收入十分豐厚。