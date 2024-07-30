3張台積電虧32萬！網看好「回得來」：等這時間後回本

台股29日開高，終場收在22,164.49點，上漲45.28點，光是台積電（2330）上漲20元，就貢獻大盤指數167點。PTT網友煩惱，他手中3張台積電持股未實現損失已達32萬，不知道該如何處理。其他人則認為「放著一定回得來」，有人斷言「11月中以後就能回本」。

台股29日開高反彈，一度拉升至22,471.4點，大型權值股、金融股、營建股等成為盤面上多頭領軍指標，台積電開高，以944元收盤，上漲20元，各類股表現上，表現較強的類股包括居家生活、營建、金融等，營建類股指數一度創下歷史新高，電子股中，以半導體的表現最為搶眼。

一名網友在PTT發文表示，他目前持有3張台積電，帳面上未實現損失32萬元，另他身上還有300萬元的現金，月收入扣掉支出每月還有5-6萬可支配的現金，他猶豫三個做法，包括該刪掉APP、繼續保留持股；保留3張持股，在股價750-880元的期間再買進股票，壓低成本；當台積電股價上升至960-980元區間就開始認賠賣股。

其他網友則建議「反正不會選C，如果現金不是急用款應該就B，繼續投把成本降下來，至於多少是買點自己決定」、「我覺得11月中以後大概就有機會回本了」、「現股哪有差，放著一定回得來」、「缺錢年底前找高點賣，不缺錢放到2026再說。明年是空頭」、「B然後A」、「300萬當頭期去買房吧」。

還有人說「才剛開始，先看你的心理承受度在哪」、「300萬歐印進去啊」、「怎麼可能連三天跌停」、「台積電肯定是要傳三代，不用怕」、「加碼攤平，然後再跌的話質押出來再攤平」、「每跌20%，攤平150萬」、「是閒錢就A，剩下資金分批接0050或正二」、「每15%接一張」、「都還沒降息，還有機會快速反彈的」。