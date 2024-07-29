台積電（2330）跌破千元…外資說法參考就好自身也矛盾？ 專家：但倒也不用到反向思考

前一篇文章提到台積電的股價衝破了千元的意義，但是最近台積電的股價跌破千元，又會有什麼值得投資人觀察的重點呢？

當然有，因為台積電是台股指數權重極高的個股，它又是接單了全世界各大重要科技公司的晶片訂單，所以就算你沒有買台積電的股票，也應該要了解其中的投資學問。

不必多說也知道，一張台積電的股票要價100萬元上下，能夠大量買進、賣出台積電股票，進而大幅撼動其股價漲跌、波動的機構，非資金力量龐大的眾多外資機構莫屬；再加上外資機構三不五時就發表對台積電未來營運的看法，讓投資人的心情跟著七上八下，外資機構對台積電股價的影響力就比你想像中更大了。

不過也不必 認為外資機構「朕即是神」，而是應該先來了解以下幾項外資機構的買、賣操作以及研究報告，對台積電股價變動的意義：

一、綜合多家參考

雖然外資機構的分析師對半導體産業很專業，發表的研究報告也很深入，但畢竟這些分析師是人不是神，再加上從産業動向調查到報告寫出來、發表，至少隔了好幾個星期，産業景氣已經有所變動，所以寫出來的研究報告不一定都還很神準，投資人不能完全盡信，只當做參考就好，或是綜合其它外資機構的報告內容一起看才行。

二、外資自己也矛盾

別說多家的外資機構對台積電的看法會有所不同，就算是同一家外資機構對台積電的看法都可能隨時在變。

例如上週摩根士丹利半導體分析師在台積電法說會後，仍力挺台積電的營運表現，給予「優於大盤」的投資評等；但是4天後，同公司的策略分析師卻把台積電移出焦點股名單，並且把亞洲科技股的看法調降至中立。

為什麼會有這樣矛盾的事情？應該是每個人對短、中、長期的投資看法都不同，還是要自己對台積電的基本面多做功課最重要！

三、要反向思考嗎？

很多投資人會說：「外資說讚，其實是為了暗中把台積電賣出、給散戶接。」這句話不能說「絕對錯！」因為有價值的研究報告都是先給高階客戶看了買進、先上車，等到報告提供給媒體、一般投資人、股價衝高之後，當然就是賣股票的時機了，所以的確有外資報告寫台積電前景多好，卻一直賣股票的情形。

只能說：想參考外資研究報告投資台積電的投資人，買賣股票的手腳得快一點才行，除非你從頭到尾就是抱持「長期投資」想法。

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