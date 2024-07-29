不投資兆豐金因為想要賺更多！ 不敗教主：中信金、開發金、國泰金、富邦金…相對物美價廉

我知道兆豐金有很多鐵粉，只要講到我不買兆豐金，總是會有人過來給我批評指教。我也知道人是感情的動物，但是投資股票千萬不要感情用事，而是要用數字來說話。

最近大盤重挫2000點，但是兆豐金的股價老神在在，在股災時資金通常會往安穩的股票避險，兆豐金充分發揮出官股金控穩定的特點！在獲利方面，兆豐金上半年EPS為1.42元，較去年大幅成長。主因美元大幅升息，兆豐金是國內外匯主要銀行，承作美元業務的獲利大好。但是美國即將降息，因此兆豐金的獲利也會受到影響，投資人要注意。

目前兆豐金的本益比約14倍，雖然說是不高啦，但是中信金、開發金、國泰金、富邦金…等許多金控，今年獲利大成長且本益比約10倍，甚至還不到10倍，還是相對的物美價廉！

由於兆豐金目前股價在高點，殖利率偏低，降息有可能影響獲利，這是我不買兆豐金的主要原因。兆豐金的最大缺點，還是股價太高，導致往後的報酬率會較少。今年1/15我在粉絲團發文，當時兆豐金的股價39.9元，是永豐金19.1元的2倍，但是兆豐金2023年的EPS為2.37元，只有永豐金1.62元的1.46倍，可以看出兆豐金的股價倍高估了，所以我提議將1張兆豐金換成2張永豐金，可以領到更多的股利，以及賺到更多的價差，事實證明我是對的。

時間一下子過去了半年，兩檔金控也都尚未除權息，不過還是可以計算一下報酬率。永豐金股價從19.1漲到26.05，報酬率 = (26.05 – 19.1) – 1 = 36.39 %，但是兆豐金則是只有9.77 %，兩者相差了26.62 %。如果你同樣投資100萬元，買進兆豐金就少賺了26.62萬元。

兆豐金的報酬率為何比較差？它的優點是官股金控風險很低，但是這也是它的缺點，因為很多人為了安全而願意用更高價買進，買貴了當然就會降低你的報酬率。還記得：低風險，低報酬。這是真理啊。

其實台灣的金控不容易倒閉啦，人家永豐金的獲利也是不斷成長，怎麼會倒閉呢？不要自己嚇自己！既然永豐金的報酬率已經超車兆豐金這麼多，現在的永豐金會太貴了嗎？投資股票最重要的還是看獲利的成長性，因為股價是反應未來。

2024上半年永豐金賺進了0.99元，先預估全年獲利為 0.99 X 2 = 1.98，本益比 = 26.05 / 1.98 = 13.16倍；用同樣方法計算，兆豐金的本益比則是15.04倍，還是比較高。從上面的分析可以看出，兆豐金的缺點就是『本益比偏高』，拿中信金來做個比較，上半年EPS為1.85元，也是大幅超越兆豐金的1.42元。

所以投資人不妨思考一下，兆豐金平甚麼可以擁有更高的股價，能夠維持多久呢？買進高價的兆豐金，你真的可以得到較高的報酬嗎？

我還是要當烏鴉提醒一下，從去年起兆豐金的獲利大成長，主要原因還是美國大幅升息，兆豐金又是外匯主要銀行，美元利差增加導致獲利增加。但是9月美國有高機率降息，跟據聯準會的利率點陣圖，美國在2025、2026步入降息循環，一定會壓縮美元業務的利差，因而影響到兆豐金的獲利。

兆豐金另一個缺點則是以銀行業務為主（官股金控的通病），不像中信金還有台灣人壽的保險業務，未來降息雖然會影響到銀行端的利差，但是卻有利於壽險公司的獲利，因為持有的債券會因降息導致價格上漲，看看中信金在2021年獲利大成長，就是因為降息。

長期來看，我還是看好中信金，畢竟今年獲利成長高，目前本益比也僅10倍，降息又有益於台灣人壽的獲利。中信金就是信銀跟台灣人壽兩大獲利引擎，比較能抓住獲利的契機，當然優於兆豐金銀行為主的單一業務（官股金控普遍只是守成，不長進）。

兆豐金唯二的好處就是不會倒跟股利多，其實所有的金控都很難倒閉，如今中信金拉高股利到1.8元，完全不出給兆豐金，中信金今年獲利又強過兆豐，明年配息的本錢也會更高。一樣統計今年1/15~7/26，還原股利後中信金的報酬率為32.86%，一樣大勝兆豐金的9.77 %，這就是我說的『獲利比股利重要』。

反觀兆豐金是賺得少卻配得多，我的看法是『獲利比不上別人，只好拿股利來吸引投資人』，不是正道。投資人還是要好好的思考，股利的來源是公司的獲利，獲利好的公司一定會勝過股利好的。看看只是半年，兆豐的報酬率就輸給永豐高達26.62 %。記得要買獲利好、股價便宜的股票，然後避開股價被高估的股票。

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