亞德客-KY法說後 野村及大摩降目標價「大陸需求疲弱」

亞德客-KY（1590）在24日法說會上指出，預期今年成長動能放緩。在亞德客-KY法說後，野村及摩根士丹利證券都調降目標價，主要是基於中國大陸需求疲弱，短期內欠缺強勁的成長動能。

亞德客-KY第2季營收不如預期，野村認為，原因是需求從5月下旬以來就趨於疲軟，客戶期待中國中央政府會在7月推出激勵措施。亞德客-KY第2季的每股稅後純益（EPS）高於預期；毛利率為47.3%，季增0.2個百分點；營業利益率為31.4%，是2021年第3季以來最高。

野村指出，考量中國因為總體經濟環境不利而造成需求疲弱，加上線性滑軌價格下修，都將影響亞德客-KY的營收及毛利率，因此將亞德客-KY今年預估EPS調降4%，2025年預估EPS調降9%，2026年預估EPS下調10%。

野村指出，亞德客-KY的2025年預估EPS達46.77元，以28倍的本益比來推算，將目標價從1,417元下調到1,310元，維持「買進」評等。以2025年的預估EPS來看，亞德客-KY目前的本益比約21倍。

大摩對亞德客-KY則仍維持中立評等，但目標價從1,130元降到1,050元，認為短期內沒有強勁的驅動力，但在需求疲弱的情況下，公司調降預期不見得是壞事，至少股價已比5月中旬時便宜。亞德客-KY股價已整理兩個月，可能已部分先反映需求不振的前景。

大摩指出，亞德客-KY已調降全年營收預估成長率，從兩位數下調到7-10%，以反映上半年營收成長放慢（年增5%）及下半年展望仍不確定（即使中國政府的補貼可能在第3季底上路）。但亞德客-KY產品組合優、效率提升加上線性滑軌價格稼動率較高，都有望將營益率維持在30%以上。