足球熱潮帶動成長 志強-KY目標價105元

歐美足球熱潮持續加上 2026 年世足賽事提前備貨預期，志強-KY（6768）後勢看好。預估 2024 年營收 180.4 億元(+27.0%YoY)，EPS7.59 元(+172.9%YoY)；2025年營收 207.9 億元(+15.2%YoY)，EPS 9.29 元(+22.5%YoY)。考量產業調整近尾聲，梅西與足球賽事熱潮持續，公司隨之受惠，台新投顧給予買進評等，目標價105元 (13x 2H24-1H25 EPS,歷史區間 5-25x)。

營運近況摘要：

志強-KY 股本 19.6 億，主要營業項目為鞋類代工製造，運動鞋-尤其足球鞋-為其主要產品，公司近年亦擴展至休閒鞋、外出鞋等產品。1H24 產品比重為運動鞋 85%、休閒鞋 15%，主要客戶包括 Adidas(59%)、Nike(33%)以及其他品牌(8%)，銷售地區包括美國(41%)、歐洲(38%)、中國(5%)、亞洲(14%)及其他區域(2%)。公司主要生產基地位於越南及柬埔寨，約 4400 萬雙/年，近年加速則在印尼設立新廠，並在歐洲設立研發中心及自動化小廠。

客戶庫存調整結束加上賽事熱潮，公司顯著復甦

志強-KY 1H24 營收 89.5 億元(+23.8%YoY)，毛利率 20.7%，營業利益 7.7億元，EPS 4.02 元(+166%YoY)。客戶庫存調整近尾聲，加上球王梅西轉戰美國職業足球大聯盟(MLS)、2024 年歐洲國家杯等賽事帶動足球熱潮，歐美足球鞋類銷售狀況良好，客戶對公司拉貨力道增加。

主要品牌客戶部分，Jul-24 Adidas 基於產品銷售狀況良好而上修全年獲利展望；Nike 儘管表現相對較差且對於後市展望較為保守，但其衰退主要在於籃球鞋、慢跑鞋等經典鞋款，對志強-KY 影響不大，足球鞋下單動能仍在。此外傳聞某未上市櫃大廠與 Nike 結束合作關係，部分訂單轉至公司手中，增添額外動能。

休閒鞋部分，客戶策略較為保守且需求復甦緩慢，對公司下單相對平淡。利潤部分，受惠於營收增加帶動規模效益顯現、產品 ASP 調升、產品組合優化、新鞋款(戶外鞋)學習曲線優化以及匯率優勢等因素，公司 1H24 毛利率回升至 20%以上，脫離 2023 年谷底；費用率則與營業規模維持一定水平變動；業外則有匯兌收入挹注。在營收回升帶動毛利率提升以及業外助攻帶動下，公司1H24 EPS 顯著成長。

2H24-2025 年有望加速成長

展望後市，公司 3Q24 進入傳統淡季，預期出貨量季減年增，4Q24 則重回季增年增，2H24 整體訂單狀況與 1H24 相當。產品別而言，產業復甦加上梅西足球熱潮，公司 2024 年足球鞋出貨量有望挑戰 1900 萬雙新高，超越2022 年卡達世足年之 1800 萬雙。

儘管目前尚無 2025 年明確訂單能見度，但考量 2026 年為世足賽事年(由加拿大、墨西哥、美國共同舉辦)，預期客戶將進行提前備貨，故足球鞋類產品未來樂觀看好。休閒鞋部分，品牌客戶復甦加速，Asics 2H24 訂單將較 1H24 大幅成長近三成，Brooks 庫存去化近尾聲，對公司下單力道好轉。

預期相關鞋類下單力道有望延續至 2025 年。新產能部分，公司印尼新廠(約 600 萬雙)完工建置，預定於 2024 年底開始招工，2Q25-3Q25 接單試運轉，考量員工訓練以及學習曲線成長時間，初期目標訂在 20-30 萬雙/月左右。隨新產能開出以及客戶配合訂單增加，公司營運有望更進一步加速成長。