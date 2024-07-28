隱形眼鏡族迎下半年旺季 晶碩、視陽等營收喊衝

眼球概念股迎下半年旺季，營收漸入佳境，其中隱形眼鏡族群晶碩（6491）、視陽（6782）、望隼（4771）8月中下旬可望受惠雙11購物節檔期備貨拉貨潮，推升營收走高，下半年單季營收挑戰歷史新高；精華（1565）預估受惠客戶新產品量產，將一季比一季好。

隱形眼鏡股下半年營運展望

晶碩表示，目前在手訂單已可看到8、9月，8月營收可大幅跳升，主要是雙11檔期已開始備貨，9月目前還沒接滿，但整體需求不淡，預估第3季營收較去年同期成長10%~20%，第4季將進入雙11出貨高峰，不過去年基期高，能否較去年同期成長仍待觀察，但會比第3季好，下半年營收可望逐季成長。

晶碩表示，今年上半年業績成長動能主要來自日本客戶，第3季開始則來自大陸客戶，雖然目前雙11檔期是否較去年強勁仍不明朗，但檔期拉貨動能仍在。

視陽第1、2季營收皆創下單季歷史新高，下半年在旺季需求推升下可望逐季成長，再締新猷。視陽表示，目前接單已達9月。望隼今年進入高成長期，上半年營收年增逾四成，公司表示，下半年進入產業旺季，受惠雙11購物節帶動，訂單持續成長。

精華表示，上半年整體產能利用率回升有限，造成接單無法全數反映在營收。下半年日本客戶矽水膠新產品將出貨，看好來自日本市場動能，營收可望逐季成長，預估第3季產能利用率可望回升到六成。