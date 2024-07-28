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製鞋大廠下半年獲利俏 寶成、豐泰等出貨增溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
品牌客戶庫存去化落底，加上巴黎奧運助攻，國內六大指標運動品牌、鞋廠，下半年獲利看俏。示意圖。路透
品牌客戶庫存去化落底，加上巴黎奧運助攻，國內六大指標運動品牌、鞋廠，下半年獲利看俏。示意圖。路透

品牌客戶庫存去化落底，加上巴黎奧運助攻，國內六大指標運動品牌、鞋廠，包括寶成（9904）、豐泰（9910）、來億（6890）、鈺齊（9802）、志強（6768）及百和（9938）等製鞋及鞋材大廠，全力搶攻奧運衍生出來的商機，受惠於奧運助攻、大陸央行降息加持，下半年獲利看俏。

巴黎奧運26日在法國揭幕，在全球對奧運需求強力貢獻下，業界指出，相關供應鏈下半年訂單可望持續好轉，逐季增溫，預期奧運營造的長鞭效應至少三個月，下半年營運將優於上半年。

另外，大陸央行22日降息，美聯準會（Fed）9月降息機率也逾大增，拉升終端消費市場信心，整體製鞋產業景氣復甦可期。

國內製鞋暨鞋材大廠上半年營運
國內製鞋暨鞋材大廠上半年營運

全球製鞋龍頭寶成上半年合併營收1,286.17億元，較去年同期成長0.9%，其中製鞋業務連續四個月正成長；累計上半年製鞋業務較去年同期成長2.4%，顯示品牌客戶庫存調節已告尾聲。

豐泰累計上半年合併營收428.83億元、年增6.8%，為歷史同期次高；來億上半年合併營收175.37億元、年增33.7%。

鈺齊上半年合併營收66.24億元、年減31.5%，惟年減幅度已見收斂；志強上半年合併營收89.48億元、年增23.8%，續創歷史同期新高；鞋材大廠百和上半年合併營收72.82億元、年增27.5%。

運動服飾品牌愛迪達（Adidas）稍早上調全年獲利預測，主要因為Samba等經典運動鞋需求飆升，以及Yeezy鞋類庫存減少帶來的銷量增加；包括寶成、來億等製鞋大廠都因此受惠，下半年營運看俏。

豐泰經過一年調整後，今年訂單有感回溫，加上奧運題材、新品出貨加持，下半年訂單可望持續好轉，同時受惠產業整合趨勢，營運將逐季增溫。

鈺齊表示，集團多品牌接單營運策略不變，將持續深耕既有品牌，也積極開發新品牌，迎接戶外運動休閒產業中長期正向發展態勢。

百和第3季訂單持續回溫，全年在手訂單恢復成長態勢，加上子公司百和興業將由虧轉盈，法人估，今年營收可望有二位數增長，獲利同步大幅成長。

奧運 營收 運動

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