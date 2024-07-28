聽新聞
test
0:00 / 0:00
製鞋大廠積極擴廠 明年添動能
看好製鞋產業景氣即將復甦，國內製鞋及鞋材大廠寶成（9904）、豐泰（9910）等擴廠腳步積極，隨新廠陸續啟動建廠或完工投產，新產能貢獻最大時程不約而同落在明年。
寶成表示，集團建置多元化生產據點，涵蓋印尼、越南、大陸等地，將繼續靈活產能配置，並推進中長期產能布局策略，包括印度新廠籌備正積極進行，支持鞋類製造業務永續增長。
豐泰除了為Nike製鞋代工，今年越南平順省南河小工業區及印度第三工業區新廠，將規劃生產非Nike鞋款；豐泰印尼新廠也已完工，預計明年可貢獻營收。
志強今年集團資本支出約6,000萬美元，主要支應印尼廠建廠所需，新廠預計明年上半年完工投產，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言