新光金打八折現增 抽籤日程出爐、一次須申購10張

新光金（2888）正進行現金增資16.7億股、每股8.3元、總金額達138.61億元，將全數用於增資新壽。另，證交所已公告，新光金本次現增公開申購抽籤日程自7月29日起到7月31日止，承銷張數141,950張，申購張數一次10張，欲參與申購抽籤的投資人須準備83,070元，抽籤日期為8月2日。若以新光金26日收盤價10.7元估算，此次現增價約等於「打八折」。

新光金4日公告，此次現增普通股16.7億股，發行價格每股8.3元，若以新光金26日收盤價為10.7元估算，約等於打八折。75％由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每仟股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10％，以公開申購方式對外公開承銷。其中，公開申購張數計141,950張，總金額11.78億元，自7月29日起開始申購至31日止。