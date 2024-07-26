快訊

北迴線受損降低松山=花蓮搭乘率 台鐵明後天停駛10列次

凱米颱風釀災...最新傷亡數據曝 全台8死1失蹤866傷

第三屆500Young／10領域新銳「不拘一格」 領路人體現世代傳承最好典範

新光金打八折現增 抽籤日程出爐、一次須申購10張

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金正進行現金增資16.7億股、每股8.3元、總金額達138.61億元，將全數用於增資新壽。聯合報系資料照
新光金正進行現金增資16.7億股、每股8.3元、總金額達138.61億元，將全數用於增資新壽。聯合報系資料照

新光金（2888）正進行現金增資16.7億股、每股8.3元、總金額達138.61億元，將全數用於增資新壽。另，證交所已公告，新光金本次現增公開申購抽籤日程自7月29日起到7月31日止，承銷張數141,950張，申購張數一次10張，欲參與申購抽籤的投資人須準備83,070元，抽籤日期為8月2日。若以新光金26日收盤價10.7元估算，此次現增價約等於「打八折」。

新光金4日公告，此次現增普通股16.7億股，發行價格每股8.3元，若以新光金26日收盤價為10.7元估算，約等於打八折。75％由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每仟股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10％，以公開申購方式對外公開承銷。其中，公開申購張數計141,950張，總金額11.78億元，自7月29日起開始申購至31日止。

增資 新光金 新壽 股東 認購

延伸閱讀

新光金現增138億全數挹注新壽 新壽6月RBC樂觀

富邦金、國泰金、新光金…賺超過去年一整年業績！ 專家：華南金上半年度成長6％

新光金上半年EPS 1.31元 股價太便宜？一度大漲至12元

3月起金融股每天都躺著數鈔票…新光金（2888）能炒？ 肥羊：短線投機不在我管轄範圍

相關新聞

新光金打八折現增 抽籤日程出爐、一次須申購10張

新光金（2888）正進行現金增資16.7億股、每股8.3元、總金額達138.61億元，將全數用於增資新壽。另，證交所已公...

35萬小股東注意！永豐金除權息交易日出爐 股利達1元

永豐金（2890）35萬小股東注意，除權息交易日出爐。永豐金26日重訊公告，公布除權息交易日訂在8月22日，現金股利發放...

新光金現增138億全數挹注新壽 新壽6月RBC樂觀

新光金（2888）26日公告，子公司新光人壽將發行5.27億股，由新光金以每股26.3元全額認購，增資138.61億元；...

42萬股東注意！合庫金除權息日出爐 現金股利0.65元

合庫金（5880）董事會今日決議，今年除權（息）交易日為8月14日，包括每股配發現金0.65元、股票股利0.35元；現金...

大成鋼、巨大 法人力挺

台股近日地緣政治風險增溫，拉回修正技術面乖離，專家認為，修正提供績優股承接機會，隨籌碼良性換手，大成鋼（2027）、巨大...

睿生第2季每股純益1.51元 七季高點

睿生（6861）昨（25）日公布第2季稅後純益6,100萬元，季增198.1%，年增23.5%，每股純益1.51元，為七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。