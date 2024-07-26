新光金現增138億全數挹注新壽 新壽6月RBC樂觀

新光金（2888）26日公告，子公司新光人壽將發行5.27億股，由新光金以每股26.3元全額認購，增資138.61億元；即金控日前已定案增資的16.7億股、每股8.3元、8月到位的138.61億元資金，將全數用於增資新壽，預計將提升新壽RBC（資本適足率）約10個百分點。據了解，在上半年獲利大好之下，無須等到8月，新光金已對6月RBC達標「審慎樂觀」。

新光金指出，此次增資主要目的為：強化子公司新光人壽財務結構並提升其資本適足率，以因應金融市場變化、主管機關規定及業務發展策略。

新壽此次私募現金增資價格決定依據係參考新光人壽最近期經會計師查核或核閱財務報表顯示之每股淨值23.04元。本次轉投資新光人壽每股價格暫定為26.3元。若實際價格有所調整，擬授權董事長決定。

新光金6月單月賺破百億元，締造新光金史上新猷，累計上半年稅後純益一舉衝破兩百億元大關，尤其新壽單月獲利87.5億元，對於RBC將大進補。

金管會以每半年度為基準，要求保險公司經會計師查核的RBC不得低於200%及淨值比不得連二期低於3%。

新光金4日公告，此次現增普通股16.7億股的發行價格每股8.3元，若以新光金26日收盤價為10.7元估算，約等於「打八折」。其中75％由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每仟股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10％，以公開申購方式對外公開承銷。