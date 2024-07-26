三陽、光陽 拓展重機版圖

重機兼具內外銷市場需求，吸引各家機車廠投入，三陽（2206）昨（26）日發表越界車款SYM ADXTG，逆勢搶攻35歲以上族群，400C.C.重型機車，接單亮眼；光陽機車更宣布近期將導入兩款全新重機進入台灣市場。在內外銷市場合力推動下，重機可望成為台灣機車業進一步成長重要版圖。

2024國際重車展昨日開展，包括光陽、本田、山葉等各品牌都參展，台灣重機市場去年約2.7萬台，對於機車業者而言，除了重機價位較高，獲利空間較大，對品牌形象挹注更大，成為各家機車廠必爭之地。

三陽新發表的SYM ADXTG售價24.8萬元，市場規模雖然有限，但對品牌形象加分不少。三陽在全車系車款具備競爭力下，今年目標站穩四成以上市占率，並較去年全年銷售維持成長。

光陽機車在國際重機展展出DOWNTOWN GT350、AK Premium、Xciting VS 400、GDink CT及在法國三輪重機市場拿下年銷售第二名的CV3等多款強檔紅黃牌重機。

光陽執行長柯俊斌指出，台灣重型機車全球銷售多國，外銷有競爭力，尤其是歐洲市場可以在台生產外銷海外，反而小排氣量的車款因為成本因素，必須由海外生產基地提供外銷；相對之下，重機車款可以在台灣生產同時供應內外銷市場，效益更大，這也是機車廠積極發展重機的重要因素。

光陽去年在法國三輪重機市場以17.8%市占率拿下第三名，跨界三輪探險巡旅旗艦重機CV3更是一舉以年註冊量1,556台拿下單機種排名第二的好成績。