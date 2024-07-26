漢翔兩筆「億級訂單」到手

漢翔（2634）看好國際旅運復甦帶動商機，前進英國法茵堡航展拓業。繼首日斬獲70億發動機零組件訂單及與歐美廠家簽訂多項技術合作後，近日再獲兩家歐洲航空大廠續約，兩筆「億級訂單」穩健入手。

漢翔公司表示，這兩筆訂單都是針對民用單走道客機零組件的生產製造，漢翔在航空產品的優異品質與準確交期，獲得國際廠家的高度認可，因此本次續約將雙方的合作延長至2029年，對漢翔未來幾年的營收將有穩定挹注。

董事長胡開表示，客戶的信任，是公司努力的最大價值，未來漢翔將秉持相同信念，持續帶給客戶高品質的產品。尤其是國際旅運復甦，每日在世界各地飛行的民用飛機，多半都有出自漢翔公司的產品，取得多項國際認證，因而有實力承接全球的訂單，漢翔對自家產品相當有信心。

在機體製造領域，漢翔的專長除了傳統金屬加工外，也在複材領域深耕多年，擁有一座先進複材中心(TACC)，專門生產高階的航空複材零組件。本次法茵堡航展，漢翔也與同樣位於亞洲的航空大廠簽署合作備忘錄，內容正是針對複材以及金屬拉伸技術的交流，期望透過雙邊產能互補與策略合作，為雙方在航空業務的拓展創造雙贏。

此外複材應用占比，時常被視為衡量飛機先進性重要指標，因而在本次多場簽約儀式中，來自歐美亞等廠商，均同步與漢翔熱烈地交換意見，不論是複材或金屬，台灣正走向世界，未來有望進一步合作，擴大版圖。