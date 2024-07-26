豐興鋼筋 下周估開平盤

受颱風凱米侵襲影響，鋼筋業界本周接單呈現「中溫、南冷」態勢，而在國際廢鋼報價持穩下，以豐興（2015）為首的條鋼廠下周鋼筋新盤有望以平盤定調，靜待盤商和工地用戶回補庫存買盤出籠。

市場人士表示，隨著國內鋼筋市場買氣轉弱，豐興、威致、海光等鋼廠自7月中旬開始，連兩周相繼以平盤開出盤價，以豐興為例，本周鋼筋牌價為每公噸1.93萬元，廢鋼收購價為每公噸1.03萬元，至於鋼筋流通行情處於每公噸1.82萬至1.87萬元區間。

觀察本周市場變化，主要受颱風凱米侵襲台灣的牽動，尤其南台灣為重災區，連日強風豪雨衝擊鋼廠運作，除出貨停擺外，接單更乏善可陳；至於中北台灣業界情況比南台灣好，祭出優惠價格尚能取得上萬噸新單。

而在原料行情方面，主力的美國貨櫃廢鋼報價處於每公噸345至347美元水準，與上周相差不大，日本散裝廢鋼則維持在360美元以上，加上新台幣貶值使得鋼廠進倉成本無形中提高，研判下周鋼筋將以平盤定調，為第三周持平。

業者認為，未來只要廢鋼市場有個風吹草動，或是盤商及工地客戶庫存去化加速，可望再有回補庫存買盤釋出，屆時，鋼廠可順勢展開新波攻勢。

法人指出，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

至於電子廠房擴建如台積電、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，有利鋼筋需求維持穩定。