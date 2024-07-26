潤隆高雄買地 再添一筆

潤隆（1808）昨（26）日公告，子公司金駿營造取得高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地及其地上建物，土地面積約506.08坪，交易金額為10.27億元，換算每坪成交單價約203萬元，賣方為向京城建設。

此前，潤隆10日同樣向京城建設購地，為高雄市苓雅區成功段60-1地號等四筆土地，土地面積約440.74坪，交易金額約13.11億元，兩塊基地位置鄰近，合計土地面積達近千坪，總計交易金額達23億元，而大面積基地更有利於推案規劃。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，該地段也臨亞洲新灣區地段，有其區域優勢，高雄流行音樂中心、以及近期還有AI話題，增添房市效益，而且因為當地傳有在地大地主持有不少土地，未來也可能陸續釋出，可再期待建商新案的身影。

潤隆表示，目前全台房市需求量大，尤其以南部區域受惠科技產業設廠議題，表現最強勁，潤隆在南部布局幾乎快要沒有存貨，因此購入此地，未來會持續擴大中南部的土地開發，亦會尋求在北部的都市更新機會，整體而言，公司布局重心圍繞六都、基隆及新竹縣市。

潤隆指出，目前市場買氣仍以低總價、小坪數產品為主流，公司持續規劃具地段且低總價之小宅、小二宅及2＋1房等產品。